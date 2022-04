Manchester City annonce la douleur

Manchester City a montré deux visages face à l'Atlético Madrid en huitième de finale retour de Ligue des champions (0-0). Avec une première période maîtrisée et une seconde moins sereine lors de laquelle les Citizens ont appliqué la recette phare des Colchoneros pour valider leur qualification. Celle de la souffrance et du vice.

L'Atlético de Manchester

Heureusement que l'Atlético a décidé de jouer dans son traditionnel maillot à rayures blanches et rouges. Sinon, les téléspectateurs arrivés devant le match dans les 20 dernières minutes auraient pu croire que lesavaient enfilé une vilaine tunique bleue marine. Il faut dire que les joueurs de Pep Guardiola ont décidé de prendre l'apparence de leur adversaire du soir dans les dernières minutes pour préserver ce 0-0 synonyme de qualification. Et pour cela, tous les coups étaient permis : gain de temps avant un coup de pied arrêté, embrouilles pour faire défiler le chronomètre - le temps de jeu effectif des 9 minutes d'arrêts de jeu doit tourner autour des 2 minutes - et agacer l'adversaire, amplification de la douleur après une faute subie, ballons envoyés loin devant pour écarter le danger et une muraille dressée devant le gardien. Et comme l'Atlético période 2013-2017, Manchester City a souffert dans ces dernières minutes, a semblé sur un fil dès que l'adversaire s'approchait du but mais il y avait toujours un pied, une tête ou une main ferme pour repousser l'offensive adverse. Et au final, voilà que lesrepartent avec leur précieux 0-0 et leur ticket pour le dernier carré de la C1.Apôtre du beau jeu, Pep Guardiola n'a pas forcément dû apprécier le spectacle proposé par son équipe durant ces dernières minutes. Et plus globalement durant toute la seconde période où lesn'ont frappé que deux fois au but et n'ont touché qu'un seul petit ballon dans la surface adverse. Pire, ils ont même perdu la possession de balle (47%) contre une équipe pourtant pas habituée à avoir le ballon dans les pieds. Alors oui, cela s'explique par le fait que lesdevaient obligatoirement marquer un but pour accrocher une prolongation. Mais c'était déjà le cas durant la première période. Et le visage montré par City à ce moment-là n'était pas du tout le même. Sans être impressionnants, les potes de Gundogan - qui a touché le poteau après une action de jeu brillante - semblaient maîtriser leur sujet et affichaient une