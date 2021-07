Mamadou Sakho, le retour du soldat

Montpellier a officialisé ce mardi l'arrivée de Mamadou Sakho, qui va donc retrouver la Ligue 1 huit ans après l'avoir quittée. Une bonne pioche pour les Héraultais, en quête d'un successeur aux partants Vitorino Hilton et Daniel Congré. Dans le dur depuis de trop longues saisons à Crystal Palace, l'ancien Parisien retrouve un championnat qu'il connaît par cœur dans un rôle qui lui va comme un gant : venir jouer les leaders dans un groupe en plein renouveau.

Le patron est de retour

Il y a huit ans, c'est les larmes aux yeux et sa fille de quelques mois dans les bras que Mamadou Sakho faisait ses adieux au Parc des Princes, et à la Ligue 1. Le 22 septembre 2013, le jeune défenseur parisien (passé par les équipes jeunes du Paris FC avant de rejoindre le centre de formation du PSG) vient rassurer ses supporters avant une rencontre contre Monaco., lance celui qui vient de s'engager avec Liverpool.Après huit saisons en Premier League, l'histoire entre l'international français et la Ligue 1 va effectivement reprendre son cours, cette fois un peu plus au sud, du côté de Montpellier.Une arrivée officialisée ce mardi par le club héraultais et qui s'apparente à une vraie belle pioche, malgré les deux dernières saisons compliquées de Mamadou Sakho du côté de Crystal Palace. Miné par les blessures dans la capitale britannique (quatre petits matchs de Premier League joués la saison dernière), l'expérimenté défenseur central de 31 ans retrouve la France. Avec l'idée de reconquérir un championnat qu'il connaît déjà bien pour y avoir débarqué par la grande porte à seulement 17 ans, brassard du Paris Saint-Germain autour du bras.C'était un soir d'octobre 2007 à Valenciennes., savourait alors le jeune homme Lire la suite de l'article sur SoFoot.com