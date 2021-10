Mamadou Coulibaly : "Quand tu es clandestin et sans abri, tu n'as plus rien à perdre"

Arrivé à la Salernitana la saison dernière, le Sénégalais Mamadou Coulibaly est devenu l'un des rouages essentiels des Granata. De quoi, peut-être, permettre au promu d'accrocher le maintien en Serie A, mais surtout au nouveau coéquipier de Franck Ribéry de s'installer dans l'élite du football italien. L'exploit est en marche pour ce garçon de 22 ans qui était clandestin et sans abri il y a encore six ans.

"Quand tu vois les membres de ta famille se lever très tôt le matin et rentrer très tard le soir pour finalement ne gagner que le minimum, tu enrages. J'en voulais à la société de ne pas leur offrir ce dont ils avaient besoin et je m'en voulais de ne rien faire pour changer les choses."

Nous sommes beaucoup trop naïfs et c'est assez frustrant. On devrait prendre exemple sur des équipes comme Empoli qui a l'habitude de ce genre de situation et qui joue de manière totalement décomplexée. Avoir quatre points au compteur après presque dix journées, ça fait tacheQuand on m'a annoncé l'arrivée de Franck Ribéry à Salerne, j'étais surexcité. Au-delà de l'admiration, je veux surtout apprendre de lui. D'ailleurs, dès son premier jour, il a commencé à distiller des conseils. Pas seulement techniques, mais également psychologiques. Humainement, il est extrêmement bienveillant. De toute façon, quand on regarde son parcours, ça force le respect.C'est une longue histoire. Je suis originaire de Thiès, à l'ouest du Sénégal et suis issu d'une famille d'enseignants. Mon père était professeur d'EPS et mon grand frère est prof d'anglais. Nous ne manquions de rien, mais ils étaient loin de gagner suffisamment pour subvenir aux besoins de la famille. Les Européens doivent sûrement avoir un regard différent, mais croyez-moi qu'être instituteur au Sénégal, c'est plus dur que ce que l'on peut imaginer.