Malcolm Bidali : "Sans les travailleurs étrangers, le Qatar n'aurait pas pu recevoir la Coupe du monde"

Arrêté au Qatar pour avoir dénoncé dans des articles anonymes ses conditions de vie et de travail, l'ancien agent de sécurité kényan Malcolm Bidali livre ses sentiments sur la Coupe du monde et l'équipe de France, récemment épinglée pour avoir fermé les yeux sur les conditions de vie du personnel de son hôtel.

"Les fans et les footballeurs ne devraient pas boycotter ce Mondial parce qu'il est trop tard pour ça. Même si les joueurs décident de porter un T-shirt pour les droits de l'homme ou autre chose, ça n'aura aucun effet."

L'entreprise qui employait ces agents de sécurité est fautive, mais la Fédération française de football l'est tout autant. Le client peut très bien exiger des standards à l'entreprise qu'il va choisir pour sous-traiter la surveillance de son hôtel. Par exemple, moi je travaillais pour une entreprise qui ne respectait pas le droit du travail qatari, mais j'avais des collègues qui travaillaient sur le projet de métro à Doha et ils vivaient dans de bonnes conditions parce que le client, qui était Mitsubishi Heavy Industries, avait exigé que ses agents soient bien traités auprès de mon entreprise. Donc l'équipe de France aurait dû se montrer ferme auprès de l'entreprise responsable du personnel : si vous voulez le contrat, vous devez leur fournir une bonne chambre, pas surpeuplée, vous devez leur mettre à disposition une machine à laver toutes les semaines, les nourrir correctement, les payer en temps et en heure, etc. Sans cela, l'entreprise est libre de choisir pour sa propre main-d'œuvre et elle va forcément choisir l'option la moins chère, qui n'est pas du tout vivable pour les travailleurs et qui viole la dignité humaine. Mais je pense que l'équipe de France s'est naturellement tournée vers une entreprise qui tirait les prix vers le bas.Les Qataris sont bien évidemment au courant et ils sont même impliqués au jour le jour, projet après projet, dans des analyses et des…