Malard et la manière

Titularisée à la pointe de l'attaque française pour pallier le forfait de Marie-Antoinette Katoto (et donc à la place d'Ouleymata Sarr), Melvin Malard a réalisé une prestation XXL face à l'Islande en dépit d'un résultat final frustrant (1-1). De bon augure si la Lyonnaise venait à être titularisée face aux Pays-Bas. Malgré son jeune âge (22 ans), son palmarès parle déjà pour elle, en tout cas autant que l'absence de complexes dont elle fait montre sur le terrain.

Peur de rien

Oubliez Marvin Martin. Aujourd'hui, le monogramme MM est celui de Melvine Malard. Titularisée à la place d'Ouleymata Sarr sur le front de l'attaque française face à l'Islande, la jeune Lyonnaise (22 ans) n'a pas fait dans la dentelle : un une-deux avec Clara Mateo, une frappe croisée du gauche à ras-de-terre et boum ! Suffisant pour mettre les Bleues sur les meilleurs rails possibles dans l'entame de ce dernier match de groupe , qui comptait à la fois pour du beurre mais aussi comme une répétition générale avant le quart de finale prévu face aux Pays-Bas samedi 23 juin. En attendant, ce but-éclair, inscrit en 43 secondes, est - pour l'instant - le plus rapide de l'Euro 2022 et Malard, 22 ans et 20 jours, est devenue la plus jeune marqueuse des Bleues dans un tournoi majeur. Tout ça en moins d'une minute donc. Et si la VAR n'était pas venue annuler son doublé pour une position de hors-jeu, elle aurait même pu prouver que l'équipe de France est capable de marquer en seconde période. Costaud quand même !Pour les suiveurs de la D1 et de la Ligue des champions, le match canon de Melvine Malard n'a rien d'une surprise. Pour reprendre une expression en vogue chez un certain attaquant, on ne lui parle pas d'âge. Avant d'avoir soufflé sa 22bougie, la native de Saint-Denis de La Réunion avait déjà remporté quatre C1 et deux championnats avec l'OL, un club qu'elle a rejoint à seulement quatorze ans, après avoir été repérée par son entraîneure actuelle : Sonia Bompastor., resituait-elle àpeu avant le tournoi."Ce n'est vraiment pas pour moi tout ça".