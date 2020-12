Maksim Tsigalko, le Ronaldo du geek

Dans un univers parallèle issu de Football Manager, ils ont été des cracks : buteur industriel, muraille infranchissable, artiste ultra-créatif... La réalité a été moins tendre pour eux. Dans cette funeste caste, le plus grand de tous restera à jamais le Biélorusse Maksim Tsigalko, star éphémère de l'Entraîneur saison 2001-2002 et décédé en ce mois de décembre 2020.

Le Dinamo Minsk sollicité par des fans du monde entier pour les jumeaux Tsigalko

Toute personne ayant joué à2001-2002 ressent une certaine émotion à chaque évocation de son nom. Maksim Tsigalko a marqué l'histoire du jeu vidéo de football, ainsi que la vie des fans de Championship et. Lionel Messi et ses 50 buts sur une saison en Liga ? Cristiano Ronaldo sur un rythme pour atteindre les 60 unités ? Maksim Tsigalko (ou Tsyhalka pour les russophones puristes et casse-couilles), s'offrait des saisons à 100 pions, toutes compétitions confondues. Un précurseur des joueurs hors normes comme peuvent l'être Messi et Ronaldo aujourd'hui, et surtout un symbole de la plus grande spécificité du jeu de Sports Interactive : transformer d'obscurs anonymes, qu'ils soient serbes, thaïlandais, biélorusses ou islandais, en machines de guerre capables de faire gagner la Ligue des champions à St-Brieuc. Dans le cas de Tsigalko, un petit bug bien utile permettait à la machine d'enfiler les buts comme les perles : le marquage individuel sur le gardien adverse. En clair, un truc qui ne marcherait jamais dans le monde réel...Or, il était écrit que l'existence de l'attaquant biélorusse et de son jumeau Yuri, gardien de but de son état, serait bien plus difficile au milieu des humains que dans le jeu vidéo. Si, dès leur plus jeune âge, les deux Tsigalko brûlent les étapes - Maksim plante 15 buts en 17 matchs de D2 avec la réserve du Dinamo Minsk à 17 ans, puis intègre l'équipe première à 18 -, leur impatience va provoquer leur perte. "", se souvient Andrey Muravyov, ancien scout de Sports Interactive et géniteur des deux Tsigalko virtuels. Mais ce ne sont pas ses stats en équipe première qui vont gonfler l'égo du buteur, plutôt sa réputation naissante sur PC.