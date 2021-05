Makram Daboub, sélectionneur de la Palestine : " Je n'avais jamais vu un tel niveau de violence "

Cela fait dix ans que le Tunisien Makram Daboub (48 ans) vit en Palestine. Nommé sélectionneur national en avril, après avoir été membre du staff technique, l'ancien gardien de but de l'Espérance de Tunis et de Zarzis témoigne de la situation explosive qui prévaut depuis plusieurs jours dans la région, depuis que les hostilités entre le Hamas et Israël ont repris.

"Nous avons décalé le début du regroupement d'une journée, car certains joueurs ne pouvaient être présents dès dimanche. Et à ce jour, il en manque encore six."

"À Ramallah, j'ai vu un avion lâcher une bombe à gaz, alors que des Palestiniens étaient regroupés, mais aussi dans d'autres villes de Cisjordanie, où il y a eu des morts et des blessés."

On doit effectivement partir en Arabie saoudite le 25 mai, où nous jouerons le 3 juin contre Singapour, puis contre le Yémen le 15. Nous sommes éliminés de la Coupe du monde, mais ces matchs sont également qualificatifs pour la Coupe d'Asie 2023. Et nous avons comme objectif de nous qualifier pour cette compétition. Et on doit ensuite affronter les Comores à Doha, en barrages de la Coupe arabe de la FIFA, le 24 juin. Alors, comme il n'a jamais été question de ne pas jouer ces matchs, malgré la situation, nous sommes en stage depuis lundi, à quelques kilomètres de Ramallah. Nous avons décalé le début du regroupement d'une journée, car certains joueurs ne pouvaient être présents dès dimanche. Et à ce jour, il en manque encore six. On espère qu'ils vont pouvoir nous rejoindre.Pour des raisons de transport. Certaines routes ne sont pas sûres. J'ai appris que des colons jetaient des pierres ou tiraient sur des voitures conduites par des Palestiniens. Les joueurs sont prudents, ils attendent qu'il y ait plus de sécurité.Au centre-ville, ça va. C'est surtout aux abords de certains ronds-points, ou en périphérie