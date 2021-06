So Foot • 19/06/2021 à 06:00

Mais qui sont ces supporters hongrois vêtus de noir ?

On avait pu les repérer au cours de l'été 2016, en France, et les voilà de retour. Une partie des supporters de la sélection hongroise fait de nouveau parler d'elle : hyperactive dans les travées d'une Puskás Aréna bondée pour la réception du Portugal le 15 juin dernier (0-3), elle est réunie autour d'un groupe unique, la Carpathian Brigade, à la réputation peu flatteuse. Mais qui sont vraiment ces gens qui vont mettre la pression sur les Bleus, ce samedi après-midi à Budapest ?

Extrême droite et Grande Hongrie

Une masse compacte dont les membres, tout de noir vêtus, ont chanté pendant 90 minutes, sans s'arrêter un seul instant : voilà l'image qui a marqué la vie des tribunes, le 15 juin dernier, à l'occasion de la rencontre entre la Hongrie et le Portugal (0-3). Ce groupe, discipliné et coordonné, n'est pas nouveau : à l'Euro 2016 déjà, en France, il avait pu être remarqué, dans le même uniforme, avec la même attitude. Ce groupe, c'est la Carpathian Brigade, qui agrège pour chaque fenêtre de matchs internationaux les supporters de la sélection nationale. Problème : une réputation peu flatteuse la précède. Entre démonstrations de force ultra violentes et convictions politiques sulfureuses, la Brigade des Carpates reste un peu mystérieuse.