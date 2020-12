Mais qui se souvient du jorky-ball ?

En juin 1990, un pompiste lyonnais du nom de Gilles Paniez présentait au monde entier sa folle invention à l'occasion du Mondial 90 en Italie : le jorky-ball, un mix entre football, squash et billard. Une petite révolution, teintée trente ans plus tard de déception. Pourtant adopté par l'Italie puis exporté aux quatre coins de la planète dans les nineties, le "foot à deux" est presque redevenu aussi confidentiel que l'arrière-salle de la station-service où il est né malgré les interventions de Marcel Desailly, Michel Platini, Éric Cantona ou Bernard Casoni. Focus sur une étoile filante, toujours décidée à s'installer dans la galaxie du sport français et mondial.

Desailly et Der Zak', pionniers du shooting-ball

Les nuits peuvent être longues, sur les aires d'autoroute. Primo, il n'y a pas grand-chose à faire. Deuxio, il caille parfois. Alors pour tuer le temps, le froid et l'ennui, Gilles Paniez, ses collègues et les routiers de passage s'amusent comme ils peuvent dans l'arrière-boutique de la station Shell de Saint-Priest sur l'A43. Une balle de tennis, un bureau exigu et quelques règles débattues à l'arrache pour des matchs de foot de fortune en comité restreint : nous sommes au début des années 80 et le pompiste comme ses comparses l'ignorent encore, mais ils sont en train de poser les fondations d'un nouveau sport. Le jorky-ball, version revisitée du football empruntant quelques codes au squash et au billard.Lunaire ? Visionnaire, veut croire Gilles Paniez, alors âgé de 26 ans. Persuadé de tenir un truc, le Lyonnais délaisse bientôt le " terrain " pour bûcher sur la création officielle de la discipline. ", rejoue l'ancien employé de nuit." Le prototype en question : une cage en plexiglass longue de dix mètres, large de cinq et haute de 2,70 mètres (un peu plus qu'un but de foot) et revêtue d'un gazon synthétique. Les règles ? Deux joueurs de chaque côté, un seul (l'attaquant) pouvant évoluer sur toute la surface du terrain à l'exception de la zone d'engagement adverse. Une balle en feutrine "" dont Lire la suite de l'article sur SoFoot.com