Mais qui est Manuel Lazzari, nouveau crack de la Lazio ?

À 23 ans, il évoluait encore en troisième division italienne, et son nom n'avait pas traversé les frontières de son pays. Aujourd'hui, il est titulaire à la Lazio où il est arrivé en 2019. Et où le milieu de terrain de 27 piges s'est rapidement imposé, grâce à son profil particulier. Focus sur l'itinéraire étrange de Manuel Lazzari, nouveau crack de son club.

Inter MilanLazio le 14/02/2021 à 00:00 Serie A TIM

S'il voulait que la majorité des amateurs de Serie A tombent amoureux de lui, il aurait difficilement pu faire mieux. Sur la pelouse de l'Atalanta lors de la vingtième journée de Serie A, et alors que sa Lazio mène 1-0 à la dix-neuvième minute de jeu, Manuel Lazzari s'effondre dans la surface de réparation de la. À vitesse réelle, le penalty s'impose. Sauf que le bonhomme, qui a en réalité glissé tout seul au sol, agite ses index pour faire comprendre à l'arbitre qu'il n'y a aucune faute à siffler. Un geste de fair-play spontané, gratuit et qui permet en plus de ne pas gâcher du temps avec un nouvel instant VAR inutile.Reste que les supporters romains n'ont pas attendu ce moment de classe pour kiffer leur ailier droit. Depuis son énorme performance contre l'ennemi de la Roma (deux passes décisives et impliqué dans le troisième but, pour une victoire 3-0), qui lui a permis d'être élu meilleur joueur de la journée du championnat italien pour la deuxième fois consécutive (après un déplacement déjà réussi à Parme) d'après les médias de son pays, le Monsieur de 27 ans est en effet définitivement devenu le nouveau crack de son club. Une belle récompense pour celui qui est arrivé en 2019 et qui s'est très Lire la suite de l'article sur SoFoot.com