Mais qui est Henrique, le nouveau latéral de l'OL ?

Fraîchement débarqué gratuitement à l'Olympique lyonnais, Henrique Silva Milagres va vivre sa première expérience à l'étranger dans le Rhône, à 27 ans. L'heure de définitivement couper le cordon avec Vasco de Gama, son club formateur.

L'Olympique lyonnais est très heureux d'annoncer l'arrivée du latéral gauche brésilien Henrique pour 3 saisons, soit jusqu'au 30 juin 2024. #Henrique2024 https://t.co/DfrXm5G3NR pic.twitter.com/vhIP9WNICE -- Olympique lyonnais (@OL) June 29, 2021

Coéquipier de Juninho et accident de voiture

Henrique Silva Milagres, dit Henrique, est ce qu'on appelle un homme fidèle. Quinze ans après son arrivée à Vasco de Gama à l'âge de 12 ans, le Brésilien va enfin franchir la barrière pour dire au revoir à son club formateur. Libre depuis sa résiliation de contrat le 18 mai dernier, le joueur de 27 ans s'est engagé ce mardi avec l'Olympique lyonnais jusqu'en 2024. Le latéral gauche est le 22brésilien à porter le maillot de l'OL. Le petit nouveau ne sera pas perdu lors de son arrivée au Groupama OL Training Center ce jeudi, pour la reprise des hommes de Peter Bosz, puisqu'il sera accueilli à bras ouverts par la délégation brésilienne des Gones (Lucas Paquetá et Bruno Guimarães étant en sélection, il retrouvera d'abord Marcelo et Thiago Mendes).Dans le Rhône, Henrique n'aura pas besoin de faire connaissance avec Juninho, le directeur sportif de l'OL. Les deux lascars se connaissent en effet très bien. Le 21 juillet 2013, pour sa première en pro lors d'un derby à Fluminense, au Maracanã, il est ainsi le coéquipier de Juninho, de retour au pays pour un dernier tour de piste après un an à New York. Du haut de ses 19 ans, il assiste avec des étoiles dans les yeux à la masterclass du numéro 8, buteur et passeur décisif à 38 ans lors de la victoire 3-1 d'un Vasco de Gama dans lequel évolue également l'ancien Bordelais Wendel.Si son évolution ressemble à Lire la suite de l'article sur SoFoot.com