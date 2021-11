Mais qui est Felix Afena-Gyan, le chouchou de Mourinho ?

Arrivé en Italie en mars 2021, promu en Primavera en avril, débarqué en équipe première en octobre, puis lancé dans le grand bain dans la foulée, Felix Afena-Gyan n'en finit plus de griller les étapes. Dimanche soir, il a même inscrit ses deux premiers buts en Serie A, face au Genoa. José Mourinho se frotte les mains : il tient là une pépite qu'il couve délicatement.

Amour dès le premier regard

Que s'est-il passé le 19 janvier 2003 ? José Mourinho et son FC Porto se déplaçaient sur la pelouse de Belenenses. Menés 1-0 à la pause, les Dragons se réveillent en seconde période. Jorge Costa plante un doublé, et Alenichev parachève le succès à la dernière minute. Un succès qui permet au Mou et ses ouailles de compter déjà 11 points d'avance sur Benfica. Très bien. Mais il s'est passé autre chose, ce 19 janvier 2003. À quelque 5000 kilomètres de là naît à Sunyani, au Ghana, un petit Felix Afena-Gyan. La probabilité pour que, 18 ans plus tard, Mourinho assiste, depuis son banc de touche, au premier but en pro du Ghanéen était proche de zéro. Pourtant, c'est bien ce qui s'est passé ce 21 novembre 2021. Entré en jeu à la 74minute à la place de Shomurodov, le gamin de 18 ans n'a mis que huit minutes avant d'inscrire son premier but en Serie A, d'un plat du pied d'une déconcertante facilité. Quelques minutes plus tard, il s'est permis de doubler la mise d'une merveille de frappe dans la lucarne, avant d'être submergé par les embrassades de ses coéquipiers. Un doublé qui vaut trois points, mais aussi un sacré coup de projecteur sur ce petit bonhomme qui, jusqu'ici, n'avait disputé que 78 minutes en professionnel.Un homme, plus que les autres, devait avoir le sourire ce dimanche soir. Morgan De Sanctis, l'ancien gardien de la Roma, aujourd'hui team manager du club romain. En février dernier, De Sanctis, conseillé par le scout Simone Lo Schiavo, a fait des pieds et des mains pour convaincre Tiago Pinto, le manager général, de signer un jeune Ghanéen qui venait de fêter ses 17 ans. La Roma a ainsi grillé la politesse à de nombreux clubs anglais qui l'avaient déjà repéré. Mais la Roma a été plus réactive, et a surtout joué sur la corde sensible : en 2018, alors qu'il était âgé de 15 ans, Felix Afena-Gyan était littéralement tombé amoureux de la Roma lorsque celle-ci a démoli le Barça (3-0) en quarts de finale retour de Ligue des champions. Alors, quand les dirigeants