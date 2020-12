Mais qui est donc Adrian Ursea, nouvel entraîneur intérimaire de Nice ?

Nouvel entraîneur de Nice et successeur de Patrick Vieira à la suite du licenciement du Français, Adrian Ursea est encore méconnu du grand public. Pourtant, ses méthodes de management et sa connaissance du football comme son goût du relationnel en font un professionnel aussi respecté qu'apprécié. Petit focus.

? L'@ogcnice retrouve de bonnes bases défensives pour la première d'Adrian Ursea !#SDROGCN pic.twitter.com/cANdjl4yAI -- Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) December 6, 2020

Carlo Ancelotti n'a pas le monopole du relationnel

Il paraît que pour lui prendre une heure de son temps sans effort, la solution est toute simple : lui glisser une petite question sérieuse sur une approche tactique footballistique donnée. Et hop, le tour est joué. Selon les rumeurs, Adrian Ursea est incapable de résister à ce genre de débats. Voilà déjà de quoi se faire une idée du bonhomme de 53 ans, féru de ballon rond et aujourd'hui entraîneur principal de Nice après le renvoi de Patrick Vieira.Son nouveau costume, le coach des Aiglons l'a enfilé à Reims alors que son club dormait sur une série de cinq défaites consécutives. Au bout d'un 0-0 un tant soit peu rassurant à défaut d'être sexy, Morgan Schneiderlin a alors parlé d'unesur Canal Plus :De bons premiers points donnés pour le nouveau coach, alors que l'OGCN n'en a récolté qu'un seul sous sa houlette.Rien d'étonnant, en vérité. Car si Ursea a rarement occupé le poste de numéro un (un court intérim au Servette en 2003, un autre en 2004 et une petite aventure en deuxième division suisse avec Meyrin ), le monde du sport qui l'a côtoyé s'accorde pour le couvrir d'éloges. D'abord grâce à sa faculté à entretenir de bonnes relations avec les joueurs, qui en gardent généralement d'excellents souvenirs et avec qui il tient régulièrement des entretiens entre quatre yeux. Avant la rencontre Lire la suite de l'article sur SoFoot.com