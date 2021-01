Mais qui est Abdoulaye Dabo, qui vient de quitter Nantes pour la Juve ?

Lancé dans le grand bain par Nantes à 17 piges en 2018, puis disparu des radars, Abdoulaye Dabo, 19 ans, a pris la direction de la Juve (prêt avec option d'achat), où il va poursuivre sa progression. Avec ce grand espoir de la Jonelière, les Bianconeri s'offrent peut-être une future pépite que la Beaujoire n'aura qu'entrevue.

UFFICIALE | Abdoulaye Dabo è un nuovo giocatore dell'#Under23 ??Classe 2001, arriva dal Nantes a titolo temporaneo con opzione per l'acquisizione definitiva al termine della stagione.Benvenuto ??#ForzaJuve pic.twitter.com/sWE9yIgqvB -- JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) January 13, 2021

Plus

On ne pourra pas enlever une chose à Miguel Cardoso : lorsqu'il a signé à Nantes en juin 2018, le bougre débordait d'idées. Avant de prendre la porte quelques mois seulement après son arrivée, le Portugais aura eu le temps de déballer tout son programme en Loire-Atlantique, de son approche conceptuelle du jeu au grand remue-ménage opéré dans l'effectif jaune et vert avec des choix plutôt audacieux. C'est ainsi que lors de l'été qui verra l'équipe de France décrocher une deuxième étoile, le jeune Abdoulaye Dabo, avec son visage rond et ses 17 printemps, se faisait une place dans le groupe pro lors de la présaison (apparition lors de sept des huit amicaux du FCN avec à la clé deux réalisations), puis débarquait tranquillement en Ligue 1, entamant même l'exercice 2018-2019 dans la peau d'un titulaire. Le temps de deux rencontres à la Beaujoire, face à Monaco (1-3) puis Caen (1-1), pour 117 minutes pas forcément mémorables dans l'élite (plus deux présences sur le banc) dans un contexte particulier et compliqué sportivement, avant que la porte ne se referme en même temps que le siège de Cardoso sautait.