So Foot • 28/02/2021 à 06:00

Mais qui es-tu, Pablo Longoria, président de l'OM ?

Catapulté président de l'Olympique de Marseille après avoir été nommé directeur général délégué chargé du football il y a quelques mois à peine, Pablo Longoria fait un bond de géant dans l'organigramme du club français en respectant la trajectoire complètement folle de sa carrière. À seulement 34 ans, le natif d'Oviedo va donc tenter de ramener l'OM dans la bonne direction. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que son savoir ne laisse personne indifférent partout où il passe.

Huelva, le commencement

Des cheveux noirs intenses, un regard perçant et des ambitions plein la tête. Pour succéder à Andoni Zubizarreta en tant que directeur sportif au club, l'Olympique de Marseille s'était décidé à recruter dans ses rangs Pablo Fernández Longoria. Sur le site officiel du club, l'Espagnol s'était exprimé sur sa fierté d'intégrer les rangs de l'OM :(...)Quelques mois plus tard, le voilà devenu président du club phocéen en lieu et place d'un Jacques-Henri Eyraud qu'il a contribué à faire partir (comme André Villas-Boas, du reste). Maître mot de son discours d'introduction, las'avère cependant toujours aussi fondamentale aux yeux du nouveau patron qui va faire équipe avec Jorge Sampaoli. Dans les faits, elle peut même devenir vorace, voire envahissante chez ce bourreau de travail.En 2005, Pablo Longoria est un homme fraîchement majeur. Très actif dans le visionnage des rencontres de football pour analyser les performances individuelles, mais aussi l'usage des jeux vidéo de type, ce geek surnommé(Le Garçon de la Playstation, en VF) dégote un poste de stagiaire en lien avec l'agent Eugenio Botas. Parmi sa clientèle, Botas travaille avec Marcelino Garcia Toral, récemment nommé entraîneur du Recreativo de Huelva, club de deuxième division espagnole. C'est le début d'un parcours commun de trois années entre les deux hommes, durant lequel Longoria donne des infos aussi pertinentes que poussées au coach de l'équipe première pour recruter des profils spécifiques à Huelva de 2005 à 2007, puis au Racing de Santander pour la saison 2007-2008, exercice que le club Lire la suite de l'article sur SoFoot.com