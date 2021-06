Mais qui es-tu, la rivalité franco-suisse ?

D'un côté à l'autre des 573 kilomètres qui constituent la frontière franco-helvète, il y a fort à parier que l'on vivra très différemment le France-Suisse de lundi soir. Et, sans manquer de respect au voisin - en tout cas, pas plus qu'on ne le fait d'habitude -, il semble quand même que ce soit côté suisse que ce match revête une importance toute particulière. Récit d'une rivalité un peu à sens unique.

"Vous n'en avez rien à foutre de nous, c'est ça le pire"

À l'époque, la Une du journaln'avait pas échappé à grand monde. Pas plus que la fessée que les Bleus avaient alors infligée à laen mondovision. Nous sommes le vendredi 20 juin 2014, en plein Mondial brésilien, et Français et Suisses se retrouvent à Salvador de Baia pour le deuxième match du groupe E. Titraille belliqueuse du quotidien romand :90 minutes et des buts de Giroud, Matuidi, Valbuena, Benzema et Sissoko plus tard, les chasseurs de volaille repartaient avec un 5-2 dans le buffet, mais une certitude confortée : la France a beau être plus forte au foot, elle reste un ennemi pour la vie.À vingt-quatre heures du 39match de l'histoire entre les deux pays - qui fera de la Suisse le deuxième adversaire le plus affronté par les Bleus, ex-æquo avec l'Italie -, la question se pose légitimement : existe-t-il réellement une rivalité sportive entre la France et la Suisse ? Si c'est le cas, elle ne prend en tout cas corps que du côté suisse de la frontière. Pour reprendre la formule consacrée : les Suisses ne supportent que deux équipes, la Suisse et n'importe quelle équipe qui battra la France., ironise l'humoriste suisse Thomas Wiesel.