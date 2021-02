Mais qui es-tu, l'électrostimulation de Cristiano Ronaldo ?

Pour faire de son corps une machine de guerre et entretenir ses abdominaux, Cristiano Ronaldo utilise des outils d'électrostimulation au prix non négligeable. Une technologie reposant sur des stimulations électriques, censés permettre de soulager certaines douleurs et d'optimiser la puissance de l'organisme en augmentant la masse musculaire. Exploitée par d'autres joueurs et clubs professionnels, cette méthode est-elle donc magique ou au contraire surestimée ?

Vidéo

Le gel dans les cheveux, les biscottos dans le polo et l'objet fétiche dans les mains. Pour promouvoir un nouvel appareil technologique, Cristiano Ronaldo ne change pas ses habitudes. Mais ses propos et ses poses, tenus dans cette publicité, paraissent un peu moins naturels que lorsqu'il s'exprime sur le terrain., assène carrément la star marketing en janvier 2019, au sujet d'un appareil d'électrostimulationqu'il tient entre ses doigts. Deux ans plus tard, le Portugais (re)vient au soutien de cet outil qui a évolué et qui se lance en France sous l'appellation SIXPAD., détaille Tristan Monod, chargé de communiquer sur la marque.Dans ses communiqués de presse, la marque japonaise annonce les objectifs de son engin dont les résultats seraientet étayés par deset. Rien que ça. Mais pourquoi pas, après tout ? Plus globalement, le sport par électrostimulation (EMS) représenterait