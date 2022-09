information fournie par So Foot • 01/09/2022 à 06:30

Mais qu'est-ce que c'est, Royaltiz, exactement ?

C'est la boîte qui monte en ce moment. En un an, Royaltiz a séduit plus de 50 000 membres et même noué un partenariat avec le Stade de Reims. Mais comment ça marche, au fait ? On vous présente la première plateforme d'investissement sur les talents du foot... mais pas que !

Qu'est-ce que c'est Royaltiz ?

Qu'est-ce qu'un ROY ?

Quiconque ayant déjà vu un match de Gambardella, de Youth League ou juste vu des jeunes enchaîner les skills sur un city stade s'est déjà fait cette réflexion :C'est en partant de ce constat que Kevin Crouvizier, Christophe Vattier et Didier Quillot - ancien directeur général de la LFP - ont fondé Royaltiz, une plateforme qui permet d'investir sur des talents, comme l'explique Kevin Crouvizier :Prenons l'exemple de Thilo Kehrer qui est l'un des premiers joueurs de foot à avoir rejoint la plateforme et qui est même devenu investisseur. Si vous voulez investir dans le défenseur allemand, il faudra vous acquitter d'un ROY. Soit l'équivalent d'une part, d'une action de ce dernier. Le nombre de ROY mis sur le marché est défini au moment de l'introduction du joueur sur la plateforme et ne sera pas le même pour tous en fonction de la popularité du talent. En revanche, même si vous le souhaitiez, vous ne pourriez pas acquérir tous les ROY de Thilo Kehrer, puisque, comme le précise Kevin Crouvizier, qui rappelle que tout se fait en euros, ou en dollars si vous venez du pays de l'Oncle Sam :