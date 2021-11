Mais pourquoi les attaquants de la Nazionale galèrent-ils autant ?

Ce lundi soir, l'Italie joue sa qualification au Mondial sur la pelouse de l'Irlande du Nord. Avec un problème qui est désormais sous les yeux de tous : l'équipe de Mancini n'est résolument pas construite pour faire briller les attaquants de pointe.

Qu'importe le nom du buteur, le résultat est le même

Étirer les défenses,

Les statistiques dans le football n'expliquent évidemment pas tout. Mais parfois, elles peuvent être l'indicateur de quelque chose qui cloche. Depuis son titre de champion d'Europe décroché à Wembley le 11 juillet dernier, l'Italie a disputé 6 matchs officiels, 4 en qualifications au Mondial, et 2 en Ligue des nations. Si le bilan de 2 victoires, 3 nuls et 1 défaite n'est ni enthousiasmant, ni catastrophique, il cache en revanche une autre stat qui, elle, est alarmante. Sur ces 6 confrontations, laa inscrit 10 buts (dont 5 contre la seule Lituanie). Combien inscrits par l'attaquant de pointe titulaire ? Un seul, celui marqué par Giacomo Raspadori justement contre la Lituanie. Mais dans les matchs qui comptent, le numéro 9 titulaire de laa toujours été voué à la page blanche. Pire : depuis le sacre à l'Euro, les deux seuls joueurs italiens à avoir marqué deux buts sont Moise Kean (aligné sur l'aile gauche toujours face à la Lituanie) et... Giovanni Di Lorenzo, qui est latéral. Non, quelque chose ne tourne pas rond, et ça ne date pas d'hier.Pendant l'Euro, le numéro 9 titulaire de l'équipe de Mancini était Ciro Immobile. Buteur en poule face à la Turquie (3-0) et la Suisse (3-0), l'attaquantn'avait plus marqué lors de la suite de la compétition, s'attirant les critiques des médias, et parfois même des supporters. Mais Ciro a depuis pris sa revanche... en ne jouant pas. En effet, celui qui est récemment devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Lazio avec 161 réalisations a manqué les trois derniers matchs de la- face à l'Espagne, à la Belgique et à la Suisse - pour cause de blessure. Face à l'Espagne, Mancini l'a remplacé en pointe par Bernardeschi. Bilan : 0 but, remplacé à la 45minute. Face à la Belgique, le Mancio a tenté Raspadori. Bilan : 0 but, remplacé à la 65minute. Enfin, face à la Suisse, le sélectionneur a cette fois-ci titularisé Belotti. Qui a été aussi efficace que pendant l'Euro, à savoir : 0 but, remplacé à la 58minute.