Mais pourquoi Grenoble est-il leader de Ligue 2 ?

Auteur d'une bonne première partie de saison sur le plan comptable (34 points grattés en dix-sept journées), le Grenoble Foot 38 est leader de Ligue 2 au moment d'attaquer 2021. Une situation étonnante pour beaucoup de monde, mais compréhensible au moment d'analyser la trajectoire ascendante du club isérois.

Pour beaucoup, 2020 sonnera comme une année peu propice aux sourires et aux célébrations. Malgré cela, le Grenoble Foot 38 est parvenu à apporter ses lots de consolation. Le 28 février, Brice Maubleu, auteur d'une relance foireuse face à Caen, a d'abord offert un buzz sur les réseaux sociaux à son club à une semaine de l'arrêt temporaire - qui sera ensuite définitif - du championnat. Puis, le 22 décembre, Mamadou Diallo, pyromane en chef lors de la victoire contre l'ESTAC au stade des Alpes (2-0), a à son tour enflammé la toile après avoir voulu embarquer le socle du prix adressé à l'homme du match par beIN Sports.a alors ironisé le joueur formé à l'AS Dakar Sacré-Cœur. À Grenoble, on enflamme, on se poile, mais un fait est là : aujourd'hui, le GF38