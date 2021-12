Mais où es-tu passé Pape Matar Sarr ?

Incontournable dans le milieu de terrain du FC Metz la saison dernière, Pape Matar Sarr (19 ans) a connu un début de carrière fulgurant avec deux sélections nationales et un transfert à Tottenham l'été dernier. Prêté chez les Grenats dans la foulée, le milieu sénégalais est en perdition durant cette première partie de saison, perdant même sa place de titulaire.

Voilà ce qu'en disait Frédéric Antonetti avant le déplacement au Parc des Princes fin avril 2021. Un talent à protéger et à polir au sein d'un club qui a l'habitude de produire des diamants bruts, dont plusieurs en provenance de Génération Foot au Sénégal, d'où le jeune Pape Matar Sarr est originaire. Cela fait quasiment un an jour pour jour, le 6 décembre 2020, que le monde a découvert le Lion de la Téranga, titulaire pour la première fois avec le FC Metz face à Lyon dans un Saint-Symphorien à huis clos en raison de la pandémie. Sauf que la marche était visiblement trop haute pour Pape Matar Sarr qui cède sa place dès la mi-temps après une copie très moyenne face à Memphis Depay et Houssem Aouar.Et alors que cette encontre aurait pu couper les ailes du jeune homme, il n'en aura rien été, puisque le reste du concert 2020-2021 du maestro Sarr est quasi parfait. Brillant dans un collectif au point mort au moment de la déclaration de Frédéric Antonetti, la nouvelle pépite du FC Metz était en marche et attirait les yeux de l'Europe sur lui, imaginant déjà le prochain Sadio Mané ou Ismaïla Sarr. Avant tout utilisé en position de numéro 6 devant la défense ou en milieu central, Pape Matar Sarr a été le point de départ des attaques messines en plus d'être un premier rideau particulièrement efficace. Un énorme avantage pour un FC Metz à la recherche d'efficacité tout au long d'une saison où Ibrahima Niane a manqué et où ses remplaçants, aussi bien Aaron Leya-Iseka (4 buts en 21 matchs) que Thierry Ambrose (0 but en 23 matchs) ou Vagner Dias (4 buts en 26matchs), n'y arrivaient pas du tout. Ne craignant pas de prendre sa chance de loin, il fait trembler les filets à trois reprises et trouve en Habib Maïga un partenaire de crime parfait dans l'entrejeu. Le début d'une belle histoire Lire la suite de l'article sur SoFoot.com