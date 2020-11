Mais jusqu'où ira Sassuolo ?

Leader de Serie A pendant quelques heures après sa victoire sur la pelouse du Hellas Vérone ce dimanche (0-2), Sassuolo confirme son début de saison canon. Toujours invaincue et dauphine du Milan après huit journées, la création de Roberto De Zerbi va s'offrir le droit d'affronter coup sur coup l'Inter, puis la Roma dans la peau du gros. La preuve des réels progrès d'une équipe qui n'est plus seulement un feu d'artifice permanent.

[? VIDÉO BUT] #SerieA Jeremie Boga débloque enfin son compteur cette saison !? Et de quelle façon ! Un enroulé sublime, à la trajectoire parfaite !https://t.co/IlvwppU5Rl -- beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 22, 2020

Tout d'un poil à gratter

Avant que Zlatan Ibrahimovi? et le Milan ne fassent exploser le San Paolo, Sassuolo a, pendant quelques heures ce dimanche, regardé le reste de la Serie A depuis la plus haute marche de l'escalier. Un privilège qu'il est allé chercher lui-même, comme un grand, sur l'une des pelouses les plus casse-gueule de la Botte : celle du Hellas Verona. L'équipe d'Ivan Juri? a eu beau avoir touché à quatre reprises les montants de son vis-à-vis, c'est-elle qui est rentrée chez elle les larmes aux yeux. Avec beaucoup, beaucoup de regrets dans les valises. Car en face, lesn'ont pas déployé le jeu le plus flamboyant de leur histoire. Loin de là. Mais ils ont réussi à convertir la moitié de leurs tirs cadrés via une frappe " Del Pieresque " de Jérémie Boga et un missile sous la barre de Domenico Berardi. Même privé de leur buteur Ciccio Caputo, et à l'image de ce que la bande à Maxime Lopez avait montré à Naples sans plusieurs de ses cadres, ce Sassuolo version 2020-2021 est capable de tenir un résultat et de garder sa cage inviolée.Cela ne veut peut-être pas dire grand-chose pour vous, mais en Émilie-Romagne, ce n'est pas commun de voir Sassuolo aligner trois matchs de rang sans encaisser de buts en Serie A. Il faut remonter en 2015-2016, année de la qualification historique Lire la suite de l'article sur SoFoot.com