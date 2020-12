Mais d'où sort ce petit Jamal Musiala, nouvelle sensation du Bayern Munich ?

Passé en dix mois des U17 à l'équipe première du Bayern Munich, dont il a établi en 2020 deux records de précocité, Jamal Musiala est le frisson d'un début de saison bavarois plutôt maîtrisé. Déjà auteur samedi contre Leipzig de son troisième pion en Bundesliga, quelques jours après avoir donné le change face à l'Atlético de Madrid, l'adolescent germano-britannique formé à Chelsea devrait avoir une nouvelle occasion de se montrer, ce soir face au Lokomotiv Moscou.

Bayern MunichLokomotiv Moscou 09/12/2020 à 21:00 Ligue des champions Diffusion sur

C'est le lot des dernières journées : elles ne sont jamais exonérées de quelques matchs de coiffeurs. La C1 et son groupe A n'échappent pas à la règle, avec une sixième levée opposant ce soir un Bayern Munich, assuré de la première place, et un Lokomotiv Moscou déjà hors-course et probable dernier de la poule. Dénué d'intérêt ? Pas pour quiconque était devant sa télé samedi dernier sur les coups de 19h. Moment choisi par Jamal Musiala pour justifier la confiance accordée par son entraîneur Hansi Flick et bonifier un bon décalage de Kingsley Coman, cinq minutes seulement après son entrée précoce. Le geste en question : un contrôle pour s'ouvrir le chemin du but à dix-huit mètres, puis une frappe limpide du droit dans le petit filet opposé de Péter Gulácsi. Imparable. Un pion rimant avec égalisation pour un