Mais c'est quoi ce bazar au LOSC ?

Leader de Ligue 1, le LOSC, qui se déplace mercredi soir à Dijon, vit des heures agitées. Alors que Luis Campos est absent du navire depuis plusieurs mois et que le départ prochain de Marc Ingla, le directeur général du club, était déjà acté, le président Gérard Lopez a été invité mercredi à passer par-dessus bord et à vendre le club. Explications.

Face à la tempête naissante, on avait vu Christophe Galtier sortir du bois il y a quelques semaines dans les colonnes de. Avec fermé, le coach avait alors répondu à la question suivante : comment expliquer la réussite du LOSC ? Réponse : "" La pièce manquante à l'époque était l'homme ayant "" : Luis Campos, personnage clé du projet lancé par le président Gérard Lopez au début de l'année 2017 et invisible dans le Nord depuis l'été. ", expliquait Galtier àdébut décembre." Puis, au bout de plusieurs mois flous, une seconde pointe du trident vient de se casser : selon les informations de, Lopez, à Londres depuis mardi soir, discute avec le fonds d'investissement Elliott, principal créancier du LOSC. Objectif ? Accompagner la sortie du patron hispano-luxembourgeois, dont le départ devrait être officialisé dans les prochaines heures en même temps que le débarquement d'un nouveau fonds, Callisto Sporting SARL, une structure d'investissement filiale de la holding Merlyn Partners, qui va prendre le relais d'Elliott et racheter la dette du club nordiste.