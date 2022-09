Mais bon sang, pourquoi personne n'achète Sergej Milinković-Savić ?

Homme-clé de la Lazio de Maurizio Sarri, Sergej Milinković-Savić a commencé la saison 2022-2023 sur les chapeaux de roues, avec déjà quatre passes décisives délivrées en six journées. Ce qui est étonnant, c'est que chaque été, le Serbe est courtisé, mais qu'il finit toujours par rester à Rome. Alors qu'il aurait potentiellement sa place dans n'importe quel club.

United y était presque

Les fêtes de Noël ne sont que dans trois mois, mais Claudio Lotito, le président de la Lazio, a déjà préparé son petit stock de cartes de vœux. Et cette année, c'est décidé : il va en envoyer à tous les présidents des grands clubs européens pour les remercier. Les remercier de quoi ? De continuer à ignorer, à chaque mercato, le meilleur milieu de Serie A depuis cinq ans : Sergej Milinković-Savić. Car oui, c'est incompréhensible. Voilà près de cinq saisons que le Serbe éclabousse chaque année le championnat d'Italie de son talent. S'il n'est pas élu à la fin de chaque exercice meilleur milieu de terrain (il l'a été en 2018-2019), il figure au moins dans le top 3, et ce, avec une régularité étonnante. Idem pour le classement des passeurs, dont il est l'actuel leader, avec déjà quatre offrandes en six journées. L'an passé, il en avait délivré dix, et celle d'avant, neuf. Les stats de buts ne sont pas mal non plus, puisque " le Sergent " a inscrit 48 pions en Serie A, ce qui en fait le dixième meilleur buteur de l'histoire de la Lazio en championnat. Bref, on parle là d'un joueur à l'influence totale sur le jeu et les résultats de son équipe, magnifique à voir jouer, international qui plus est. Et pourtant, personne, depuis sept ans, n'a eu l'idée d'en faire sa priorité, à n'importe quel prix. Inexplicable.Pourtant, lorsque chaque saison s'achève, le refrain revient.Les noms des supposés prétendants sont pratiquement toujours les mêmes. La Juventus et l'Inter en Italie, le PSG, le Real Madrid, Chelsea et Manchester United en Europe. En 2019, lesavaient clairement jeté leur dévolu sur le milieu de terrain serbe. Les médias anglais parlaient d'une offre de 90 millions d'euros. Claudio Lotito aurait, à cette époque, fixé la barre à 120, jugeant qu'il n'avait de toute façon. United n'est jamais monté jusqu'à 120, et la transaction a fini par capoter. Et chaque été, les mêmes rumeurs revenaient. Paris est sur le coup, puis c'est le Real Madrid, et encore Lire la suite de l'article sur SoFoot.com