Maillots vintage, les dessous d'un phénomène

Dans le foot, c'est bien connu, "c'était mieux avant". Est-ce pour cela que l'on assiste à une explosion des ventes des maillots de football vintage, qu'ils soient authentiques ou reproduits ? Eléments de réponse avec un tour d'horizon des poids lourds d'un business en plein essor.



How it started: How it's going: pic.twitter.com/OMmIl18SkS -- Classic Football Shirts (@classicshirts) October 13, 2020

L'école

Octobre 2020, le memedéferle sur Twitter plus vite qu'une pandémie. À Manchester, deux anglais plient le: Matt and Doug. Sur la première photo, une petite maison en briques rouges, typique des banlieues d'outre-Manche. Rien de bien folichon. Sur la deuxième, les deux jeunes hommes posent devant un immense hangar de plus de 7 000 mètres carrés. Sous ces maillots trop larges des années 1990 se cachent les deux fondateurs de Classics Football Shirts. Et par ce simple tweet, ils viennent de résumer la success-story de leur entreprise fondée en 2006, et qui compte aujourd'hui 100 employés pour un million de ventes annuelles. Tout cela en vendant des vieux maillots de foot. Et si " CFS " est le site plus connu, il est loin d'être le seul.Si l'on aime le foot, et que l'on est un minimum connecté, difficile de passer à côté du phénomène. Twitter, Instagram, Facebook : les algorithmes publicitaires finissent toujours par vous renvoyer vers ces sites dédiés à la revente de maillots vintage, ou vers des revendeurs sur eBay ou Vinted. Plus besoin d'écumer les friperies ou les brocantes locales pour trouver un vieux maillot : deux clics suffisent sur un des nombreux sites spécialisés. L'introuvable est devenu presque banal : les tuniques rétro sont partout, et à tous les prix : de 30 à 200 euros pour un maillot authentique, de 60 à 200 pour une reproduction, et plusieurs milliers d'euros pour un maillot porté en match. Même les équipementiers s'y mettent. Mais alors, comment s'explique ce phénomène ? Est-ce un rejet du foot actuel, un retour vers une époque fantasmée ou une simple tendance dictée par l'essor du sportswear ? La vérité se cache au milieu de tout cela.