Maignan, la succession commence maintenant

Promu numéro 2 dans la hiérarchie des gardiens de l'équipe de France, Mike Maignan (26 ans) est la relève des Bleus dans les buts. Si Hugo Lloris est assuré, sauf pépin, de disputer le Mondial 2022, Didier Deschamps serait bien inspiré de donner un peu plus de responsabilité au néo-Milanais, afin de le préparer au mieux pour les prochaines grandes échéances.

Une maîtrise des penalties implacable

Deux ans et demi après sa première convocation en équipe de France, Mike Maignan franchit un nouveau palier dès ce rassemblement, où les Bleus se frotteront à la Bosnie-Herzégovine, à l'Ukraine et à la Finlande dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial 2022. Promu numéro 2 dans la hiérarchie des gardiens,est bien intercalé entre les deux dinosaures Hugo Lloris (34 ans) et Steve Mandanda (36 ans). Avec cette promotion, Didier Deschamps commence à préparer la relève pour l'après Coupe du monde 2022, Hugo Lloris étant, sauf pépin, assuré de garder les cages bleues jusqu'au Qatar.Mais comment bien gérer une telle passation de pouvoir, sachant que le portier de Tottenham est indéboulonnable depuis 2008 (129 sélections) et que Maignan pourrait jouer son premier gros tournoi à 29 ans ? Alors que le gardien de l'AC Milan participe régulièrement aux séances d'entraînement avec les titulaires lorsqu'Hugo Lloris n'est pas là, DD serait bien inspiré de lui donner le costume de "numéro 1 bis" lors des matchs officiels, afin qu'il accumule de l'expérience dès les qualifications et qu'il soit prêt lorsque son tour viendra pour l'Euro 2024 et la Coupe du monde 2026. Installer ce changement dès maintenant ne serait pas une mauvaise idée. Alors que Lloris sort d'un Euro mitigé avec les Bleus, Mike Maignan est sur une trajectoire ascendante, lui qui vient d'être sacré champion de France avec Lille et transféré dans la foulée à l'AC Milan pour remplacer Gianluigi Donnarumma, parti au PSG.Malgré ce changement d'environnement, Maignan démontre déjà qu'il est indispensable à Stefano Pioli, le technicien milanais, en arrêtant notamment un pénalty de Gareth Bale en match de préparation face au Real Madrid (0-0). Ce nouvel arrêt à 11 mètres confirme les bonnes statistiques du numéro 2 des Bleus dans l'exercice, lui qui a arrêté