Maignan, Kimpembe, Rabiot, Coman : la légion du PSG en équipe de France

Ils sont quatre, un par ligne : Mike Maignan, Presnel Kimpembe, Adrien Rabiot et Kingsley Coman. Formés côte à côte au PSG, ils s'apprêtent à partir à la conquête de l'Europe avec l'équipe de France, à partir du 15 juin. Nés en 1995 (et 1996 pour un Kingsley Coman régulièrement surclassé), les quatre larrons ont fait leurs classes ensemble du côté de Saint-Germain-en-Laye. Retour sur le parcours de cette génération dorée de la formation parisienne.

" On a fait de beaux tournois, notamment en Espagne à Arousa, où on avait battu le Real d'Enzo Zidane. Cela fait partie de leur expérience. "Yves Gergaud

Souvenirs, souvenirs

Présent en conférence de presse au début du rassemblement, Kingsley Coman a les yeux qui brillent à l'évocation de ses années de formation en belle compagnie. À savoir celle de Presnel Kimpembe, Mike Maignan et Adrien Rabiot, eux aussi appelés par Didier Deschamps dans la liste des 26 chanceux pour participer à l'Euro. Les quatre joueurs, nés à quelques mois d'intervalle, ont évolué ensemble pendant plusieurs saisons dans les équipes jeunes du PSG avant de connaître des fortunes diverses au moment de rejoindre l'équipe première et de se retrouver sous le maillot frappé du coq.La boîte à souvenirs communs évoquée par l'ailier du Bayern a commencé à se remplir très tôt pour les jeunes prodiges. Dès les benjamins en 2007 pour être précis, sous l'aile d'Yves Gergaud., rembobine celui qui est à l'origine de l'arrivée de Coman et Kimpembe au sein des équipes jeunes du PSG.À cette époque, seul Adrien Rabiot manque encore à l'appel, lui qui débarquera au centre de formation du PSG quelques années plus tard.