Mahrez au premier regard

Raz de Mahrez

Riyad Mahrez n'est pas du genre à montrer ses émotions. Ce mardi soir, l'international algérien a été le premier à se présenter devant un micro au bord de la pelouse gelée de l'Etihad Stadium., a-t-il déroulé avec lucidité auprès de RMC Sport.Pas un mot plus haut que l'autre, pas de grands sourires béats, et surtout pas question de jouer le héros. Le jeune trentenaire a pourtant été le grand bonhomme de cette double confrontation entre le PSG et Manchester City. Tout le monde attendait son copain Kevin De Bruyne, Neymar ou Kylian Mbappé, on a finalement eu droit à Riyad Mahrez et ses trois buts en 180 minutes. Une semaine après son coup franc chanceux au Parc des Princes, à quelques encablures de son Sarcelles de naissance, le gaucher a remis ça en se montrant clinique à deux reprises devant Navas pour emmener City en finale de Ligue des champions pour la première fois de son histoire. L'Europe est cette fois prévenue : Mahrez est en mission.Ceux qui aiment rappeler tous les trois mois la trajectoire de N'Golo Kanté peuvent aussi prendre le temps de s'arrêter sur celle de Mahrez. À 22 ans, l'ailier était un joueur prometteur comme un autre avec une soixantaine de matchs de Ligue 2 au compteur avec Le Havre. Rien de déprimant, rien de transcendant non plus. La suite, c'est un départ à l'aventure en Championship à Leicester, un titre de champion de Premier League deux ans plus tard au bout d'une saison XXL, et un transfert à 70 millions d'euros à Manchester City. Ces trois dernières années, le nom de Mahrez n'était pourtant pas le premier cité quand il fallait énumérer les stars évoluant sous les ordres de Pep Guardiola. L'Algérien était une arme offensive parmi d'autres, parfois même un remplaçant de luxe au sein d'un effectif pléthorique. Cette saison, le Fennec a peut-être passé un nouveau cap, au point que le voir titulaire dans le couloir droit à la place de Sterling dans une demi-finale de Ligue des champions relève de l'évidence.