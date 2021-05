Madagascar : Raoul, Nico, Rabe et les autres...

Nicolas Dupuis a été suspendu de son poste de sélectionneur par le président de la fédération malgache, lui-même visé par un mandat d'Interpol. Éric Rabésandratana, nommé pour assurer l'intérim le temps de cette mise à l'écart d'une durée indéterminée, suscite déjà des réserves au sein de l'instance.

Qui c'est, Raoul ?

Question à 1000 ariary, la monnaie locale. Quel est le pays dont le président de la fédération de football, en cavale en Europe et visé par un mandat d'Interpol pour avoir détourné des millions d'euros, décide de suspendre le sélectionneur contre l'avis d'une majorité de son comité exécutif, d'expliquer à la terre entière que l'équipe nationale a besoin d'un technicien expérimenté et de haut niveau, et de nommer un coach qui ne répond pas aux critères (du moins sur le papier) ? La réponse se trouve dans l'océan indien, au large des côtes du Mozambique, et on l'appelle la Grande Île.Depuis la fin du mois d'avril,, comme l'explique en ricanant Hery, un supporter des Baréa qui vit à Antananarivo, la capitale.(Raoul Rabekoto, NDLR)Nicolas Dupuis (53 ans), nommé sélectionneur en mars 2017, n'a pas été viré, mais seulement suspendu, alors qu'il est sous contrat pour encore 30 mois. Ainsi en a décidé Raoul Rabekoto, le 30 avril dernier. Le dirigeant, malgré l'opposition de sept des dix membres de son comité exécutif, a motivé ses griefs envers le Français dans un courrier.Dans le détail, Rabekoto lui reproche beaucoup de choses. De n'avoir pas qualifié Madagascar pour la CAN 2022 au Cameroun, d'avoir dénigré la fédération sur les réseaux sociaux, de ne pas s'être assez impliqué dans sa mission... Et enfin de s'être mêlé d'un peu trop près des affaires administratives, financières et commerciales de l'instance., souligne une source locale. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com