Macron inaugure le 19M, nouveau lieu des métiers de la mode

Le président Emmanuel Macron lors de l'inauguration du 19M, nouveau lieu des métiers d'art de la mode, le 20 janvier 2022 à Aubervilliers, près de Paris ( POOL / CHRISTIAN HARTMANN )

Emmanuel Macron a inauguré jeudi le 19M, nouveau lieu des métiers d'art de la mode à Aubervilliers, afin de parler notamment de l'apprentissage et de la transmission des savoir-faire français dans la mode et le luxe, a indiqué l'Elysée.

Cet imposant bâtiment de 25.000 m2, créé à l’initiative de la maison Chanel, regroupe onze maisons de métiers d’arts, remontant parfois au milieu du XIXe siècle.

On y trouve des brodeurs, plumassiers, tisseurs, bottiers et gantiers, fournisseurs de Chanel mais aussi d'autres griffes du luxe françaises et étrangères.

Arrivé vers 16h00, accompagné de son épouse Brigitte et de trois ministres - Jean-Michel Blanquer (Education), Roselyne Bachelot(Culture) et Elisabeth Borne(Travail) - le chef de l'Etat devait échanger avec des artisans et leurs apprentis.

L'occasion de mettre en valeur son action pour doper l'apprentissage, qui devrait avoir atteint en 2021 un record de 700.000 contrats, deux fois plus qu'au début du quinquennat.

Il devait aussi visiter les ateliers de la Maison Montex (broderie), de la Maison Lognon (plissage) et de la Maison Michel (Chapelier), pour soutenir un secteur de la mode et du luxe qui représente 1,7% du PIB et 600.000 emplois directs, et qui était en 2021 le premier secteur exportateur français.

Nouvel élément urbain installé à la frontière entre Paris et Aubervilliers, le 19M a été réalisé par Rudy Ricciotti, l'architecte du MuCEM de Marseille, et ouvrira prochainement une galerie d'exposition ouverte au public.

leb/jmt/pb