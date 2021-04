Macron et la classe politique française commémorent le génocide arménien

Une trentaine de pays ont reconnu le génocide arménien par les troupes de l'Empire Ottoman pendant la Première Guerre mondiale, mais il est vigoureusement contesté par la Turquie.

Paris' Socialist Party (PS) Mayor Anne Hidalgo attends a ceremony marking the 106th anniversary of World War I-era mass killings of Armenians in Paris, on April 24, 2021.French President Emmanuel Macron went in front of an Armenian genocide memorial in the center of Paris, to "participate in a moment of meditation", which in 2019 became National Day of Commemoration of the 1915 massacres. ( POOL / Bertrand GUAY )