Macédoine Direction

Jour-J en Macédoine du Nord : le pays de Goran Pandev s'apprête à se jeter dans le grand bain de son tout premier tournoi international en affrontant l'Autriche ce dimanche (18h). Pas favoris du tout, les Risovi (Lynx) ont cependant déjà accompli quelque chose de grand : unifier le pays autour d'un symbole commun et incontestablement macédonien. Même si, comme souvent, le football seul ne suffira pas à régler tous les problèmes de l'ex-République yougoslave.

Salade complexe

De la qualification historique de la Macédoine du Nord à l'Euro 2020, le 12 novembre dernier face à la Géorgie, Magdalena Spasovska garde avant tout en mémoire une image qui a fait le tour du pays : celle de Goran Pandev enlaçant Eljif Elmas. Une scène de joie qui n'a a priori rien d'exceptionnel, mais qui, symboliquement, vaut mille mots. Et pour cause :, sourit la jeune femme entre deux gorgées de café. À quelques mètres de la terrasse où elle reçoit, se trouvent les bureaux de Takt, une ONG qu'elle préside et dont la mission principale est de se servir du sport pour bâtir des ponts entre les communautés. Magdalena sait donc de quoi elle parle. Et c'est tant mieux, car vu de l'extérieur, la Macédoine du Nord est un pays qui ne dit pas grand-chose aux étrangers. Tout au plus sait-on qu'il s'agit d'un État balkanique, indépendant depuis 30 ans après avoir été une république constitutive de la Yougoslavie socialiste et que son appellation a officiellement été modifiée en 2018 afin d'apaiser les tensions qui l'opposaient à son voisin grec, lequel revendique l'usage exclusif du nom "Macédoine".Mais au fond, que sait-on des Macédoniens eux-mêmes ?, déroule Magdalena :Un mélange de peuples qui prouve que la Macédoine porte bien son nom, en tout cas si l'on se réfère à l'analogie culinaire qu'on lui prête en français. Un mélange inégalement réparti aussi, à l'image des autres populations qui constituent le reste des Balkans occidentaux : pour faire simple,