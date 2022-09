Maccabi-PSG : Tiens, revoilà le PSG de Pochettino

Le Paris Saint-Germain a fait le travail en revenant d'Israël avec la victoire face au Maccabi Haïfa en Ligue des champions (1-3). Mais si les trois points sont au rendez-vous, le PSG a livré sa pire prestation de la saison. Tant dans le jeu que dans l'attitude sur le terrain. Surtout en première période.

La marche des empereurs

Alain Traoré le sait mieux que quiconque, les vérités du mois d'août ne sont pas forcément celles de septembre. En réalisant un début de saison canon (4 victoires en 4 matchs et 21 buts marqués), le Paris Saint-Germain a logiquement donné de l'espoir aux supporters qui espéraient alors se régaler à chaque rencontre de la saison tant le spectacle proposé était de toute beauté. Sauf que c'était utopique de croire que les hommes de Christophe Galtier allaient claquer des 5-0 à tous les matchs. Tout simplement car c'est impossible de briller à chaque rencontre de la saison sans jamais passer à côté. L'essentiel est, dans ces moments-là, de réussir à limiter la casse. Et c'est exactement ce qu'a fait le PSG sur la pelouse de Maccabi Haïfa en repartant avec la victoire (1-3) au terme d'un match que les Parisiens n'ont jamais vraiment maîtrisé. Pire, l'attitude et le jeu proposé durant la première période ont rappelé que les démons de l'ère Mauricio Pochettino ne se sont pas totalement évaporés.Pour savoir si le PSG est dans un bon ou dans un mauvais soir, il suffit de regarder le trio offensif. Et celui-ci a vite répondu dès la première perte de balle. Les mains sur les hanches, Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar regardent en marchant leurs coéquipiers tenter de récupérer le cuir. Loin, très loin du début de saison où les trois Avengers se distinguaient dans le pressing, le contre-pressing et le repli défensif. Alors non, ils ne s'étaient pas transformés en Edinson Cavani non plus, mais les efforts - notamment de Neymar - étaient là. Résultat, les adversaires avaient tout le loisir de faire mal à une défense parisienne qui, elle, n'a jamais vraiment rassuré depuis le début de la saison. Au micro de RMC Sport, Christophe Galtier n'a d'ailleurs pas hésité à critiquer à demi-mot son trio offensif pour leur manque d'énergie défensive :