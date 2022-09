Maccabi Haïfa-PSG : Paris en quête de certitudes

Il n'a cette fois pas été question de savoir si le Paris Saint-Germain allait se rendre à Haïfa en avion ou en char à voile, une semaine après la polémique écologique lancée par les rires de Kylian Mbappé et Christophe Galtier , qui a finalement sorti l'extincteur 24 heures plus tard en admettant que sa blague était de mauvais goût. La presse et les politiques sont passés à autre chose, et le terrain a désormais repris le dessus sur tout le reste. Si le PSG est toujours invaincu cette saison, de premiers grains de sable se sont glissés dans une machine un peu moins impressionnante ces dernières semaines, et des interrogations ont pointé le bout de leur nez. La lune de miel débutée par un large succès contre Nantes en Trophée des champions (4-0) à Tel Aviv, à un peu moins de 100 kilomètres d'Haïfa où Paris a rendez-vous ce mercredi soir, a laissé place à la routine et aux projections, rappelant qu'une saison du PSG ne se joue généralement jamais avant la fin de l'hiver.

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com