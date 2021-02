"Ma première Predator..."

La Predator fait partie de ces chaussures mythiques qui ont marqué l'histoire du football. Un peu grâce à son design iconique, cette languette et ces coloris marquants, surtout pour ceux qui l'ont portée et qui ont écrit sa légende. Des joueurs et des joueuses qui ont inspiré toute une génération de gamins ayant grandi dans les années 1990-2000 à se chausser en Predator pour leurs matchs du dimanche après-midi avec les copains. Nos lecteurs se remémorent leurs premières amours avec LEUR Predator.

Fabrice, 34 ans, gérant d'un centre LE FIVE à La Rochelle

Maxence, 20 ans, milieu de terrain à l'Olympique lyonnais

Vincent, 26 ans, gérant d'une société de design digital

Découvrez les nouvelles Predator d'Adidas sur la boutique en ligne !"J'ai joué à un bon niveau jeune e, en 1998, quand la Predator Accelerator est sortie, je suis devenu complètement fou. Il fallait que j'achète cette paire. J'étais un fan absolu de Del Piero. J'ai demandé à mes parents de m'emmener chez "Technicien du sport" et j'ai dépensé 1 500 francs pour acheter le modèle blanc, avec les rayures noires. Je suis arrivé tout fier dans mon club, l'Iris Club de Lambersart, une espèce de réservoir du LOSC dans le Nord de la France. En 1999-2000, j'étais en U15 et, en U13, il y avait André Ayew. On était les deux seuls à avoir des Predator Accelerator dans tout le club : il avait le modèle rouge, moi le blanc. On s'est échangé plusieurs fois nos chaussures pour les matchs, puisque les U13 jouaient sur le terrain d'honneur avant les U15. Aujourd'hui, je continue d'acheter des paires alors que je ne joue plus. Juste pour les avoir.""Je joue avec la Predator depuis toujours. C'est une paire qui m'a marqué quand j'étais petit, car je voyais des grands joueurs la porter comme Zidane ! Elle a aussi un design hors du commun.""Je commence le foot en 1998 après la Coupe du monde, Zidane avait les Predator alors j'ai été au magasin avec mon père et j'ai dit :On me les sort, j'essaye, je pleure, je rentre à la maison avec les Predator aux Lire la suite de l'article sur SoFoot.com