Lyon vient difficilement à bout d'Auxerre

Malgré une bonne première période, Lyon s'est encore une fois compliqué la tâche en relançant l'AJ Auxerre en fin de match. Les Gones enchaînent finalement une septième victoire à domicile et sont provisoirement leaders de Ligue 1. Mais cette prestation cache encore des inquiétudes dans le jeu.

Olympique lyonnais 2-1 AJ Auxerre

45 première minutes à sens unique

Et ça fait donc dix points sur douze pour les Lyonnais qui profitent bien d'un calendrier à leur portée en ce début de saison. D'abord plus inspirés que dimanche dernier à Reims en dominant largement la première période, les Gones se sont tirés une balle dans le pied en laissant les Auxerrois revenir dans le match. Heureusement pour eux, le but de Toko Ekambi, bien plus convaincants qu'à Delaune, leur a permis de gratter les trois points dans la douleur. Si l'OL est dans les clous mathématiquement, dans le jeu et la constance c'est une autre histoire.Les Auxerrois sont, certes, les premiers à se signaler avec une frappe trop croisée de Sinayoko (3), mais les Icaunais ne voient presque plus le cuir de toute la première période. À la pause, les Lyonnais comptent 71% de possession et ont assiégé la surface bourguignonne. Très décevant dimanche dernier à Reims, Toko Ekambi se montre bien plus inspiré. Le Camerounais se distingue avec une double feinte de frappe sur Pereira qui se retrouve sur les fesses. Il s'ouvre ainsi le chemin du but, mais frappe en plein sur Costil (10). Mais celui qui gardait les buts bordelais la saison passée est dans la lignée de son match contre Strasbourg. Il sauve encore ses partenaires en repoussant avec un peu de réussite une frappe soudaine de Lacazette après un cafouillage. Dans la foulée, Caqueret envoie une lourde demi-volée depuis l'extérieur de la surface et force le portier bourguignon à user de ses poings pour donner de l'air à sa défense (17). Quand ce n'est pas Costil, c'est Coeff qui préserve leen repoussant sur sa ligne un délicat ballon piqué par Lacazette après un joli