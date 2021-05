Lyon sort les griffes sur le Rocher

Dans un match à rebondissements et à la fin très houleuse, l'OL s'impose en Principauté et recolle à un point de l'AS Monaco (2-3). Comme un symbole, Ryan Cherki a offert les trois points à son équipe qui croit toujours à la C1 pour la saison prochaine.

AS Monaco 2-3 Olympique Lyonnais

Volland à la tire

La Ligue 1 a beau être perçue comme un championnat secondaire par les grands pays d'Europe, elle est sans conteste le championnat le plus haletant d'Europe actuellement. Pourquoi ? Parce que personne ne pouvait envisager le spectacle qu'allait offrir les acteurs du stade Louis II ce soir. Au bout du temps réglementaire, Memphis Depay, royal sur le Rocher ce soir, sert Ryan Cherki en retrait. Entré en jeu quelques secondes auparavant, la pépite de la formation lyonnaise ouvre son pied gauche et ajuste Benjamin Lecomte pour permettre à un OL en infériorité numérique de s'imposer sur la pelouse de l'AS Monaco, invaincu dans son antre depuis le 16 décembre dernier. Non seulement Monaco vient de perdre ses ambitions de titre, mais il voit son adversaire du soir revenir à une seule unité à trois journées du terme de la saison. Tout simplement épique.Niko Kova? et Leo Dubois ont beau échanger des sourires dans les premières minutes de la partie, il ne faut pas s'y tromper: Monaco et Lyon jouent un match capital dans l'optique de la course à la Ligue des champions. C'est en tout cas le cœur de cible visé par l'OL dont le début de match incite les Asémistes à prendre leur temps pour analyser le schéma tactique de leurs adversaires. De quoi engendrer une première occasion de but chez les visiteurs, initiée par une récupération haute de Lucas Paqueta et terminée sur une reprise de volée au-dessus de Dubois (4). Comme lors du