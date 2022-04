Lyon se contente du nul contre West Ham

Après avoir passé la seconde période à onze contre dix, l'OL a dû se contenter du match nul contre West Ham, à Londres (1-1). De quoi laisser des regrets à une semaine de la deuxième manche au Groupama Stadium.

West Ham 1-1 Lyon

L'OL au rendez-vous

Comme pour chaque double confrontation, il faudra attendre la deuxième manche entre West Ham et l'OL, jeudi prochain, pour savoir pour qui le résultat nul du soir (1-1) au Millenium Stadium est une bonne affaire. À chaud, Lyon peut se mordre les doigts de ne pas avoir pris l'avantage après avoir passé un peu plus de quarante-cinq minutes en supériorité numérique, même si les plus pragmatiques se réjouiront d'avoir vu les Gones limiter la casse et conserver leur invincibilité en Ligue Europa cette saison (9 matchs, 6 victoires, 3 nuls). Reste qu'il faudra plus d'efficacité dans une semaine pour rejoindre le dernier carré du tournoi.Il n'était pas question de se cacher, ni de se présenter comme le 9de Ligue 1 pour l'OL, habitué aux grandes soirées européennes et décidé à faire un coup à Londres. Face à desd'abord timides et recroquevillés, les Gones n'ont pas attendu le round d'observation pour mettre le pied sur le ballon, et voir Moussa Dembélé manquer le cadre en coupant un centre de Lucas Paquetá pour ce qui sera la plus grosse occasion lyonnaise en première période. Si les hommes de Peter Bosz ont dominé et répondu au défi physiquement imposé par West Ham, à l'image du très costaud Castello Lukeba, ils n'ont pas beaucoup fait trembler Alphonse Areola dans ce premier acte (8 tirs, 0 cadré). Les visiteurs ont alors misé sur des tentatives lointaines (Tanguy Ndombele), alors que Saïd Benrahma a signé un contrôle somptueux avant de buter sur Anthony Lopes. Pas de buts, mais de l'intensité, du rythme, des petites tensions (Ryan Fredericks et Emerson ont joué du front) et un carton rouge pour Aaron Cresswell,… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com