Lyon se casse les dents sur Brest

En difficulté défensivement et en manque de réussite devant, l'OL de Peter Bosz a déjà perdu ses premiers points ce samedi à la maison face à Brest (1-1) pour l'ouverture de la cuvée 2021-2022. Surpris par l'ouverture du score de Cardona avant la pause, les Gones se sont réveillés bien trop tard malgré les entrées de Lucas Paquetá et Islam Slimani.

Lyon 1-1 Brest

La clim Cardona

Privés de nombreux joueurs, notamment dans le secteur défensif (Henrique, Cornet, Da Silva), l'OL de Peter Bosz s'est sabordé contre le Stade Brestois ce samedi au Groupama Stadium (1-1). Malgré le soutien sans faille des 29 000 supporters, enfin de retour après de longs mois d'absence, les Gones se sont en effet cassés les dents sur la défense brestoise en première période et ont attendu l'entrée en jeu de Lucas Paquetá pour se montrer dangereux. Un réveil trop tardif, et l'OL perd déjà deux points précieux dès la première journée de championnat.Comme attendu, les Lyonnais appliquent d'entrée de jeu les consignes de Peter Bosz en prenant rapidement le contrôle du ballon et en exerçant un pressing haut lors de la perte de balle. Si cette méthode fonctionne, les occasions se comptent sur les doigts d'une main. Les attaquants lyonnais tombent sur un bloc brestois bien en place, qui ne laisse rien passer face à Rayan Cherki, Houssem Aouar, Maxence Caqueret ou Moussa Dembélé. Alors que Marcelo allume une première mèche sur corner (9), les Gones frappent plus que les joueurs de Michel Der Zakarian (sept tirs, contre cinq)... mais se montrent imprécis, dans le dernier geste (une seule frappe cadrée, contre trois pour les Bretons). Malgré une possession largement supérieure (76 %), les hommes de Peter Bosz commettent quelques erreurs et se font même punir avant le repos. Sur l'une des seules opportunités du Stade brestois, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com