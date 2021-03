Lyon sans pitié avec Rennes

Lyon ne s'est pas laissé attendrir par le Stade rennais, s'imposant logiquement face aux Bretons grâce à un pion d'Houssem Aouar (1-0). En attendant les résultats de ses concurrents, l'OL s'installe sur le trône de la Ligue 1, pendant que Rennes s'enfonce dans sa crise de résultats avant l'arrivée de Bruno Genesio.

Lyon 1-0 Rennes

Des travaux et un gros dodo

Il y avait comme un air de déjà-vu, au Groupama Stadium : un Stade rennais en crise, un entraîneur intérimaire et un OL largement favori d'une rencontre disputée un mercredi soir. Oui, ce Lyon-Rennes rappelait furieusement celui du 5 décembre 2018, remporté à l'époque par des Bretons emmenés par le novice Julien Stéphan, qui a rendu son tablier en début de semaine. Si le début du film était un copié-collé, la fin est la conséquence d'un scénario bien différent avec un succès mérité pour l'OL (1-0). La pression est maintenant sur les épaules des trois concurrents pour le titre.L'intérimaire d'un soir Philippe Bizeul avait promis une chose : il allait s'inscrire dans la continuité du travail de l'ex-entraîneur Julien Stéphan pour préparer ce déplacement à Lyon. Une ligne directrice, mais un choix fort avec la mise au banc du capitaine Da Silva, remplacé par Nyamsi, pendant que Garcia opère un léger turnover pour son OL. Sans Aouar, Kadewere et Paqueta (suspendu), les Gones décident de laisser la chique aux Bretons, qui développent leur fameux jeu de possession stérile (58% à la pause pour Rennes, 70% au milieu de la première période). Une stratégie pas vraiment payante tant les copains de Memphis patinent en contre et peinent à s'incruster dans la surface adverse. La bande de Garcia n'est pas fringante au milieu, ni dans son pressing, et attend les dernières minutes d'un premier acte peu passionnant pour offrir un premier tir cadré à cette rencontre. L'œuvre de Depay Lire la suite de l'article sur SoFoot.com