Lyon s'amuse contre Strasbourg

Portés par Xherdan Shaqiri et Bruno Guimarães, les Lyonnais ont marché sur Strasbourg au Groupama Stadium (3-1). Une première victoire à la maison, des débuts réussis pour les recrues et une montée en puissance significative : la soirée était parfaite pour les Gones.

Olympique lyonnais 3-1 Racing Club de Strasbourg

Shaqiri omniprésent

Deux semaines après son premier succès à Nantes (0-1), l'OL a enfin gagné à la maison face à Strasbourg (3-1) pour les grands débuts de Xherdan Shaqiri et Jérôme Boateng sous le maillot lyonnais. Malgré un premier acte timide, les Gones ont su marquer dans chaque mi-temps sans prendre de but et se rapprochent du peloton de tête (8avec huit points). Avec cette troisième défaite de la saison, le Racing glisse doucement vers les bas-fonds du classement (15avec quatre points).Pour sa première titularisation sous le maillot lyonnais, Shaqiri ne tarde pas à trouver ses repères sur la pelouse. Positionné à droite du 4-2-3-1 concocté par Peter Bosz, l'international suisse régale d'entrée de jeu défensivement et offensivement, en servant Toko Ekambi en profondeur, mais le Camerounais manque sa reprise. Quand Shaqiri n'est pas là, Bruno Guimarães se charge de distribuer des caviars, notamment une ouverture millimétré pour Dembélé, auteur d'un enchaînement parfait pour ouvrir le score du gauche, son quatrième pion de la saison et la seule frappe cadrée lyonnaise en première période.