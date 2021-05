Lyon s'accroche à Monaco et envoie Nîmes en Ligue 2

Surpris d'entrée par une grosse erreur de Marcelo, l'Olympique lyonnais a renversé Nîmes au terme d'un match mi-figue, mi-raisin (5-2) et continue de coller aux basques de Monaco, vainqueur dans le même temps de Rennes. Ce résultat condamne Nîmes, qui retrouvera la Ligue 2 trois ans après l'avoir quittée.

Nîmes Olympique 2-5 Olympique lyonnais

Double-double pour Memphis

Avant même le coup d'envoi du match, Pascal Plancque ne croyait pas vraiment aux chances de son équipe face à l'OL, en quête de Ligue des champions. Force est de constater que le technicien nîmois ne s'est pas trompé. Son équipe a pris l'eau ce samedi aux Costières (5-2). Une défaite qui condamne définitivement les Crocos en Ligue 2, les concurrents directs ayant tous pris des points dans le même temps. Une saison à vite oublier pour le Nîmes Olympique, en difficulté sur le terrain et en dehors, son président voulant fermer le centre de formation pour faire des économies.Pour espérer faire mentir leur entraîneur, les Nîmois n'ont pas d'autre choix que de gagner, tout en espérant un signe positif des autres pelouses. Les Crocos reçoivent d'ailleurs un beau cadeau de Marcelo pour débuter la partie. Le défenseur lyonnais rate complètement sa passe latérale pour Jason Denayer et le filou Moussa Koné ne se fait pas prier pour ouvrir le score après cinq minutes. La première et la seule occasion des hommes de Pascal Plancque dans les 45 premières minutes. La suite ? Ni plus ni moins qu'une attaque-défense côté lyonnais, qui ne tarde pas à réagir par son maestro Lucas Paquetá, qui profite d'une frappe de Maxwell Cornet mal repoussée Lire la suite de l'article sur SoFoot.com