Lyon résiste à Nantes et garde le podium à portée de tir

Porté par Lucas Paquetá et Memphis Depay, l'Olympique lyonnais est allé chercher un précieux succès, ce dimanche soir, sur la pelouse de Nantes (1-2). Et même s'ils ont quelque peu subi en deuxième mi-temps, les Gones s'offrent de quoi continuer la bagarre avec le trio de tête pour le titre. La lutte sera féroce jusqu'au bout.

Nantes 1-2 Lyon

Paquetá livre le dîner, Memphis le graille

En étant le dernier des quatre prétendants au titre à jouer, l'Olympique lyonnais savait ce qu'il devait faire, ce dimanche soir, sur la pelouse de la Beaujoire. Plus tôt dans le week-end, Lille et Paris avaient cravaché - respectivement accroché par Montpellier et vainqueur au bout du suspense de Saint-Étienne - tandis que Monaco n'avait fait qu'une bouchée de Bordeaux. À Nantes, les Gones ont coupé la poire en deux. Dominateurs en première période, ils ont logiquement tourné en tête à la pause. Problème : ils ont subi le réveil des Canaris dans le second acte, se faisant quelques frayeurs. Au bout d'une partie plutôt plaisante, ils ont malgré tout acquis un précieux succès (1-2) pour continuer de coller aux basques du trio de tête. Malgré la défaite, Nantes retrouve un semblant d'espoir et d'envie en quête du maintien, qui avaient pourtant presque disparus ces dernières semaines.Avec la même composition que celle qui a vaincu Angers la semaine passée, l'OL démontre vite qu'il ne truste pas les premiers rôles du championnat pour rien. On ne joue même pas Lire la suite de l'article sur SoFoot.com