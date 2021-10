Lyon renverse le Sparta Prague dans la folie

L'OL à un pas de la qualification en Ligue Europa !

Sparta Prague 3-4 Olympique lyonnais

Tchèque et mat.Au terme d'un duel de fou furieux, l'Olympique lyonnais a pris le dessus sur le Sparta Prague et renforcé sa première place du groupe A de Ligue Europa avec trois succès en autant de journées. Certainement victime d'une panne de réveil, l'OL a complètement foiré son début de rencontre sur la pelouse de la Generali Arena, un loupé puni à deux reprises par une équipe du Sparta en feu et son bourreau Lukas Haraslin, bien aidé par la déviation de Jason Denayer sur sa première tentative, avant de balader Jérôme Boateng et surprendre Anthony Lopes. L'avantage d'être au fond du trou, c'est qu'on ne peut creuser plus bas. Et si Tino Kadewere, de retour dans le onze lyonnais pour la première fois depuis cinq mois, se manque à deux reprises face à Florin Niță, Karl Toko-Ekambi, parfaitement servi par Boateng, redonne espoir aux Gones juste avant la pauseBoosté par l'entrée en jeu de Lucas Paquetá à la pause, Lyon revient rapidement à hauteur au terme d'une action tout en détermination et conclue par Houssem Aouar, et prend même les devants grâce au génie brésilien, toujours pas redescendu de son nuage. Dans une rencontre très tendue où l'arbitre n'est pas passé inarperçu, avec 15 fautes sifflées et huit cartons jaunes distribués dont deux pour le jeune Malo Gusto, les joueurs de Peter Bosz ne ralentissent pas le rythme et assènent le coup décisif grâce à Toko-Ekambi, monsieur…