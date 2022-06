Lyon rembobine Lacazette

En faisant revenir Alexandre Lacazette (et probablement Corentin Tolisso), Lyon confirme sa volonté de se rapprocher de " l'ADN OL ", mais acte également l'échec de sa politique sportive de ces cinq dernières années. L'attaquant, lui, fait un choix tout aussi romantique qu'intriguant. L'amour du maillot suffit-il pour expliquer le retour d'un joueur aussi talentueux qui devrait être dans ses meilleures années ?

Ce n'était donc bien qu'un au revoir. Son doublé face à Nice en 2017, qui lui avait permis de franchir la barre des 100 buts en Ligue 1 pour son dernier match avec l'OL, ne sera donc pas la conclusion de l'histoire lyonnaise d'Alexandre Lacazette. Meilleur joueur de Ligue 1 en 2015, celui-ci avait déjà teasé son retour alors qu'il n'avait pas encore traversé la Manche :. En même temps, il y avait des indices. Depuis quelques mois, leet l'OL se draguent comme des ex qui ne savent plus pourquoi ils se sont abandonnés, et c'estqui a annoncé ce jeudi que les retrouvailles vont bel et bien se faire., déclarait Aulas en mai dernier alors que le Français arrive en fin de contrat à Arsenal.