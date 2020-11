Lyon râpe Angers

Lyon avait une occasion en or pour remonter sur le podium de la Ligue 1, et il ne l'a pas laissée passer face à Angers. Le mérite en revient à Tino Kadewere, encore buteur après son doublé face à Sainté, mais aussi à Rudi Garcia, qui a su faire les bons changements à l'heure de jeu pour réveiller un OL dans le cirage.

Angers 0-1 Olympique lyonnais



Rudi Garcia allume Koeman

, acte II. Dans les pérégrinations de sa vie nocturne, Tino Kadewere avait rêvé qu'il marquerait un doublé dans le derby face à Saint-Étienne, lors de la précédente journée. Dans la nuit de ce samedi, nul doute que le Zimbabwéen a refait un songe : celui de propulser l'OL à la deuxième place de la Ligue 1. Et la troupe de Rudi Garcia avait bien besoin du coup de pouce de l'ancien Havrais, tout heureux de libérer des Lyonnais jusque-là sans grandes idées et sans envie contre un Angers à son aise.Stéphane Moulin avait intimé ses troupes à jouer avec. Pas Rudi Garcia, visiblement. Privés de Toko Ekambi et Cornet, les Gones passent à côté de leur sujet, à l'image d'un Maxence Caqueret pas dans ses baskets. Seizième minute : Angers cumule déjà trois frappes cadrées, alors que Lyon est toujours à la recherche de sa première escarmouche sur la cage de Paul Bernardoni. Il faut que Memphis Depay sorte de sa boîte pour faire passer un premier frisson, mais Tino Kadewere se foire au moment de convertir le centre cadeau du Néerlandais (23). En face, Angers joue régulièrement vite et simple, de quoi causer quelques tracas aux partenaires d'un fébrile Melvin Bard. Le joli numéro d'Angelo Fulgini suite à un corner est bouté par Anthony Lopes (28), qui doit encore Lire la suite de l'article sur SoFoot.com