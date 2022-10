Lyon punit Lille

Ultra-réaliste dans les deux surfaces, l'OL fait enfin tomber Lille en Ligue 1 au Groupama Stadium (1-0) grâce à un pion d'Alexandre Lacazette. Cruel pour les Dogues, heureux pour les Gones qui enchaînent un deuxième succès de rang.

Lyon 1-0 Lille

David trouve la barre

L'éclair Lacazette

En reprenant cet OL malade il y a moins d'un mois, Laurent Blanc s'attendait forcément à une mission périlleuse. Il fallait tout refaire, redonner une âme à une équipe qui en était dépourvue, redonner aussi de la joie à des hommes qui n'en avaient plus depuis un moment. Après un succès in-extremis à Montpellier (3-2), chez lui, Blanc et son OL ont réussi le coup parfait ce dimanche soir (1-0) face à un LOSC maladroit dans le dernier geste pour recoller aux équipes de tête.C'est dans un Parc OL aux allures de discothèque que Laurent Blanc démarre son aventure lyonnaise à domicile. Se dresse en face le LOSC de Paulo Fonseca, fort de trois succès de rang, qui n'a jamais perdu à Lyon depuis l'inauguration du nouvel écrin rhodanien. Le premier acte confirme cette tendance : malgré une défense à trois côté et un tandem Lacazette-Dembélé devant, Lyon n'arrive pas du tout à créer du danger proche de la cage de Lucas Chevalier. Les certitudes et les mouvements sont lillois, les occasions aussi. Sur un bon corner de Rémy Cabella, Jonathan David ne cadre pas au point de penalty.Sans Jonathan Bamba ou Adam Ounas, laissés sur le banc, le LOSC accélère mais Timothy Weah n'accroche pas le cadre en solo. Quand ce n'est pas sur attaque placé, c'est en contre que les Dogues mordent : sur un service de Cabella, David pique devant Anthony Lopes mais c'est la transversale qui sauve cette fois l'OL. À la pause, sous quelques sifflets, Lyon est de façon presque miraculeuse à égalité avec son invité.Conscient des grosses difficultés dans le jeu de ses ouailles, "Le Président" change à la pause : Lyon repasse à quatre derrière et Johann Lepenant vient renforcer le milieu lyonnais. En face, Ismaily est contraint de…