Lyon-PSG, un choc au rabais ?

Jauge réduite à 5000 spectateurs, un Olympique Lyonnais à la ramasse au classement, un PSG à l'infirmerie pleine, c'est peu dire que cette rencontre n'a pas la même saveur que les affrontements passés. Petit tour de ce choc qui n'a de choc que le nom.

Un stade qui sonne creux

En raison du contexte sanitaire, une jauge de 5 000 spectateurs dans les stades a été fixée par le gouvernement . Un chiffre qui ferait rêver des enceintes de district, mais qui sonne très creux dans un Groupama Stadium qui peut en accueillir 59 186 et qui aurait à coup sûr était à guichets fermés sans ces restrictions. Pourtant, L'OL a longtemps cru pouvoir accueillir 20 000 personnes pour ce choc. Et avait même élaboré un plan comme l'a expliqué Xavier Perrot, directeur général adjoint en charge du Groupama Stadium, dans des propos recueillis par: "" Raté. Mais que l'OL se rassure, son plan pourrait bien servir à l'avenir puisque la ministre déléguée des Sports, Roxana Maracineanu a confirmé que des jauges proportionnelles en fonction de la taille des stades pourraient être mises en place dans les semaines à venir. En attendant, c'est avec seulement 5000 spectateurs que ce "choc" se jouera. Tant pis pour le spectacle. Mais finalement, vu les récents évènements ce n'est pas une si mauvaise nouvelle pour l'OL. Et pour les téléspectateurs qui auront peut-être l'occasion de voir un match en entier.