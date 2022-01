Lyon-PSG : OL les cœurs !

Comme au match aller, Lyon a signé une prestation convaincante ce dimanche soir à domicile contre Paris, rappelant que cet effectif ainsi que la méthode Peter Bosz n'étaient pas enterrés. Et cette fois-ci, les Rhodaniens ont même gratté un point (1-1). Certes, l'OL ne gagne toujours pas, mais il peut garder espoir.

Fierté et envie

Le scénario était déjà prêt et n'aurait surpris personne. Un Olympique lyonnais convaincant récompensé par une ouverture du score de son maître à jouer Lucas Paquetá grâce à un appel tranchant et une finition clinique, un Paris saint-Germain qui revient dans la partie dans les 25 dernières minutes, et les Franciliens qui finissent par arracher les trois points pour écoeurer l'adversaire. C'était le plan lors du match aller au Parc des Princes le 19 décembre dernier (2-1, 6journée) , sauf qu'il y a eu un hic : ce dernier évènement n'est jamais arrivé, seize semaines plus tard lors du retour à Décines-Charpieu, et c'est bien à un partage des points que le club de la capitale a dû se plier (1-1) . Contrairement à la confrontation du mois de septembre, l'OL ne se retrouve donc pas fanny et peut savourer ce point glané, en guise de récompense après son match convaincant face au leader du championnat.Pour l'OL, il s'agit du sixième match consécutif sans victoire et du cinquième match nul de rang toutes compétitions confondues. Depuis la rouste mangée à Rennes (4-1, 13journée) , il n'y a eu qu'un seul succès en championnat. Ce n'est évidemment pas à ce rythme que l'escouade de Peter Bosz, onzième avec 19 parties disputées, va retrouver les sommets du championnat. D'autant plus quand on voit que cette formation n'est toujours pas capable de conserver un score ou de garder son calme dans le dernier quart d'heure de ses rencontres (13 pions encaissés cette saison à partir de la 75minute, sur 27 au total). Pour autant, la venue du PSG a permis de montrer que le septuple champion de France était encore capable de reproduire des prestations marquantes, et qu'il ne restait plus qu'à montrer ces muscles un peu plus souvent face aux Metz, Bordeaux, Reims ou Montpellier.Collectivement, dans l'attitude, le courage, Lyon a retrouvé des couleurs malgré un ballon logiquement laissé aux Parisiens et un pourcentage de possession qui a frôlé le 70/30. La charnière à trois défenseurs centraux (Damien… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com